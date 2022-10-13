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58 минут назад

Шоумен Солцев заявил, что Алена Водонаева пережила два микроинсульта

Слово и Дело

Шоумен Рустам Солнцев уверяет, что бывшая участница проекта «Дом-2» и ныне телеведущая Алена Водонаева не прибегала к кардинальным мерам ради красивой внешности.

Шоумен Солцев заявил, что Алена Водонаева пережила два микроинсульта
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Солнцев знает Водонаеву много лет, поскольку они вместе участвовали в скандальном проекте. Шоумен уверяет, что красивая внешность дана Алене от природы и максимум, чем она пользуется, это обертывания и массаж.

При этом ведущая не «подсела» на бьюти-процедуры не потому, что считает их ненужными, а потому что ей не позволяет здоровье.

«Вы не забывайте, что у Аленки было два микроинсульта, накрывшие ее еще в молодом возрасте в связи с особенностью и хитросплетениями вен в ее головном мозге. Тогда был поставлен точный диагноз, почему это произошло. И она никаким образом не использует максимум процедур», — цитирует Солнцева Teleprogramma.pro.

При этом Алена Водонаева все же прибегала к помощи хирургов. Она от природы имеет большой размер груди и ради здоровья несколько лет назад решилась на операцию по уменьшению бюста.

Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Алена Водонаева,
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