Внук Пугачевой оставил жену в России

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из России, оставив свою супругу Алену Краснову. Как сообщает Starhit, по слухам, музыкант отправился в Литву, опасаясь призыва в рамках частичной мобилизации.

Краснова тем временем не раскрывает местонахождение своего мужа. На днях она посетила вечеринку своей подруги-фотографа в Подмосковье — на мероприятии отметились известные блогеры и рэпер ST.

Отметим, что ранее в Сети появлялись слухи о мобилизации Преснякова — его якобы забрали прямо с репетиции в Московском Губернском театре. Позднее эту информацию опроверг и сам внук Пугачевой, и пресс-служба театра. Молодому человеку 31 год — он приходится сыном певица Кристине Орбакайте и Владимиру Преснякову-младшему.