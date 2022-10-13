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1 час назад

Внук Пугачевой уехал из России без жены

Никита Бородкин

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из России, оставив свою супругу Алену Краснову. Как сообщает Starhit, по слухам, музыкант отправился в Литву, опасаясь призыва в рамках частичной мобилизации.

Внук Пугачевой оставил жену в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Краснова тем временем не раскрывает местонахождение своего мужа. На днях она посетила вечеринку своей подруги-фотографа в Подмосковье — на мероприятии отметились известные блогеры и рэпер ST.

Отметим, что ранее в Сети появлялись слухи о мобилизации Преснякова — его якобы забрали прямо с репетиции в Московском Губернском театре. Позднее эту информацию опроверг и сам внук Пугачевой, и пресс-служба театра. Молодому человеку 31 год — он приходится сыном певица Кристине Орбакайте и Владимиру Преснякову-младшему.

Внук Пугачевой пересек границу России пешком

С Аленой Красновой Пресняков поженился в июле 2017 года. Супруги заявляли, что пока не собираются заводить детей, однако когда-нибудь они обязательно будут.

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