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44 минуты назад

Звезда «Дома-2» Ефременкова рассказала о судьбе недоношенных малышей: «Сегодня утром я проснулась без детей…»

Popcake.tv

Не так давно звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала в блоге о преждевременных родах. Рождение малыша было запланировано докторами на 34 неделе. Все происходило под пристальным присмотром врачей, но из-за того, что дети родились недоношенными, им пришлось долгое время пробыть в клинике вместе с мамой, чтобы медицинский персонал мог удостовериться в жизнеспособности мальчиков.

Звезда «Дома-2» Ефременкова рассказала о судьбе недоношенных малышей
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В первые дни после родов Ефременкова пребывала в хроническом состоянии усталости. Ей приходилось уделять больше внимания своим малышам, чем уделяли другим родившимся деткам, так как они были очень слабы. К счастью, самое страшное уже позади, но Юлии трудно даются первые дни материнства. В одной из последних публикаций в личном блоге Ефременкова сообщила, что решилась на небольшую помощь от врачей. Она оставила малышей на медсестру на целый день в общей палате, чтобы немного прийти в себя.

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«Сегодня утром я проснулась без детей… не знаю правильно это или нет, но врачи моя семья мне это настоятельно рекомендовали», — оправдывалась девушка, испытывая чувство вины за то, что решила дать себе небольшой выходной.

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