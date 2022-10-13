Звезда «Дома-2» Ефременкова рассказала о судьбе недоношенных малышей

Не так давно звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала в блоге о преждевременных родах. Рождение малыша было запланировано докторами на 34 неделе. Все происходило под пристальным присмотром врачей, но из-за того, что дети родились недоношенными, им пришлось долгое время пробыть в клинике вместе с мамой, чтобы медицинский персонал мог удостовериться в жизнеспособности мальчиков.

В первые дни после родов Ефременкова пребывала в хроническом состоянии усталости. Ей приходилось уделять больше внимания своим малышам, чем уделяли другим родившимся деткам, так как они были очень слабы. К счастью, самое страшное уже позади, но Юлии трудно даются первые дни материнства. В одной из последних публикаций в личном блоге Ефременкова сообщила, что решилась на небольшую помощь от врачей. Она оставила малышей на медсестру на целый день в общей палате, чтобы немного прийти в себя.