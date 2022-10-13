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1 час назад

«Пора послать его с миром»: Костенко шокирована предательством близкого человека

WomanHit.ru

Модель Анастасия Костенко в последнее время столкнулась с рядом трудностей: восстановление после третьих родов и проблемы с супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым, которого подозревают в неверности. А сейчас знаменитость рассказала о предательстве близкого человека.

Костенко шокирована предательством близкого человека
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Однако Анастасия старается смотреть на любые невзгоды трезво и верить только в лучшее.

«Сама недавно была в шоке. Считала, что общаюсь с мирным человеком, а оказалось, что пора послать его с миром. Вообще, я мало кому доверяю. Особенно когда мне говорят за кого-то что-то. Обычно проверяю, если человек дорог» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезды в своих соцсетях.

Также Костенко призналась, что ей удалось избавиться от подавленного состояния после последних родов. Более того, модель уже не обращает внимания на комментарии недоброжелателей, которые до сих пор считают ее разлучницей. По их мнению, Анастасия увела Дмитрия у предыдущей жены — певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

«Спасибо моему телу за то, что дало возможность прекрасно выносить трех детей и вернулось в ту форму, в которой я была до беременностей. Спасибо моему организму за то, что я пользовалась чудесным даром — естественным кормлением малышей. Третий раз подряд — это из ряда фантастики», — заключила знаменитость.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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