Бейонсе опять оказалась в центре скандала

Певица Бейонсе не так давно выпустила долгожданный седьмой альбом Renaissance, который тут же возглавил все популярные чарты.

Фото: Inc-News Inc-News

Но одновременно вокруг него стали раздуваться скандалы на тему плагиата, некорректного использования слов и даже оскорбительных фраз в текстах.

Едва вся эта шумиха начала стихать, как возник новый скандал. Оказалось, что дизайнера корсета, в котором певица восседает на полупрозрачной лошади на обложке альбома Renaissance, попросту «кинули» на деньги.

Дизайнер Нуси Куэро публично обратился к стилисту Бейонсе, работавшему над этой съемкой, заявив, что за три месяца трудов он не получил ни цента.

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«Я молчал все это время, надеясь, что команда Бейонсе выполнит свои обещания. Но раз вы игнорируете мои звонки, письма и сообщения, я заявляю об этом открыто, прежде, чем обращусь в судебные органы», - рассказал Куэро.