Бейонсе опять оказалась в центре скандала

Певица Бейонсе не так давно выпустила долгожданный седьмой альбом Renaissance, который тут же возглавил все популярные чарты.
Но одновременно вокруг него стали раздуваться скандалы на тему плагиата, некорректного использования слов и даже оскорбительных фраз в текстах.
Едва вся эта шумиха начала стихать, как возник новый скандал. Оказалось, что дизайнера корсета, в котором певица восседает на полупрозрачной лошади на обложке альбома Renaissance, попросту «кинули» на деньги.
Дизайнер Нуси Куэро публично обратился к стилисту Бейонсе, работавшему над этой съемкой, заявив, что за три месяца трудов он не получил ни цента.
«Я молчал все это время, надеясь, что команда Бейонсе выполнит свои обещания. Но раз вы игнорируете мои звонки, письма и сообщения, я заявляю об этом открыто, прежде, чем обращусь в судебные органы», - рассказал Куэро.
Между тем, как подсчитали эксперты, уже сейчас по самым скромным подсчетам исполнительница успела заработать на новом альбоме десятки миллионов долларов.