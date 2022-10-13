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1 час назад

Муж Лены Катиной подарил певице машину за 29 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Супруг экс-солистки группы t.A.T.u. Лены Катиной, Дмитрий Спиридонов подарил певице кроссовер сегмента «супелюкс» Bentley Bentayga. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на социальные сети бизнесмена.

Супруг экс-солистки группы t.A.T.u подарил певице машину за 29 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новый автомобиль оранжевого цвета оценивается в 29 млн рублей.

«Если подарки для любимой женщины, то только такие! Лисичка для Ленусика. Люблю!» — заявил Спиридонов.

Катина вышла замуж за предпринимателя в июне 2022 года. Пара расписалась в МФЦ и отметила торжество в кругу близких.

На данный момент Спиридонов находится в стадии ремиссии после лечения рака щитовидный железы. Певица опасается, что болезнь может вернуться. В сентябре она призналась, что молится за здоровье своего супруга.

Шоу-бизнес,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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