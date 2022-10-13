Звезда "Реальных пацанов" спровоцировал слух о романе с Муцениеце

Артистов заметили на отдыхе в курортном городе Нальчик. Муцениеце и Селиванов публиковали кадры с похожими видами. Через некоторое время в сети появилась совместная фотосессия актеров. На одном из кадров пара целуется. Владимир подтвердил, что он и Агата ездили вместе в Нальчик. Он также сообщил, что артисты «сделают заявление через пару дней».