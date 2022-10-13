Звезда "Реальных пацанов" спровоцировал слух о романе с Муцениеце

Актеры Агата Муцениеце и Владимир Селиванов спровоцировали слухи о романе. Об этом сообщает kp.ru.
Артистов заметили на отдыхе в курортном городе Нальчик. Муцениеце и Селиванов публиковали кадры с похожими видами. Через некоторое время в сети появилась совместная фотосессия актеров. На одном из кадров пара целуется. Владимир подтвердил, что он и Агата ездили вместе в Нальчик. Он также сообщил, что артисты «сделают заявление через пару дней».
«Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%», — рассказал о Муцениеце Селиванов.
Ранее Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. В их браке родились сын и дочь. В 2020 году пара рассталась.
В сентябре Муцениеце заявила, что Прилучный хочет казаться «принцем на белом коне» после их развода.