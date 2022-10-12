Концерт основателя Pink Floyd хотят отменить из-за его слов об Украине

Концерт одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса предлагают отменить в Мюнхене. Причиной этому стала его позиция касательно Израиля и Украины. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

Ранее против проведения концертов Роджера Уотерса уже выступал бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. По его словам, Уотерс больше не является «желанным гостем» в городе из-за своей поддержки антиизраильскому движению BDS.

Сейчас глава города вновь пытается запретить концерт музыканта из-за его слов касательно конфликта на Украине. Глава Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгл заявила, что Уотерс распространяет теории заговора о событиях на Украине, что делает перспективу его концертов в Мюнхене «невыносимой».