Скандал с флагом Украины произошел на концерте Земфиры на Кипре

На концерте российской рок-исполнительницы Земфиры на Кипре охрана отбирала у посетителей украинские флаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Флаг, который одна из поклонниц певицы всё-таки смогла пронести на концерт и бросить на сцену, Земфира не стала разворачивать и унесла за кулисы. Уточняется, что бросившая флаг девушка разочарована поступком певицы.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) Земфира покинула Россию и выступила с резкой критикой российской власти. Она призвала остановить проведение СВО, а также опубликовала в своих социальных сетях несколько песен и клипов на антивоенную тематику. 8 октября Земфира выпустила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки».