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19 минут назад

Скандал с флагом Украины произошел на концерте Земфиры на Кипре

Елена Прошина

На концерте российской рок-исполнительницы Земфиры на Кипре охрана отбирала у посетителей украинские флаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Флаг, который одна из поклонниц певицы всё-таки смогла пронести на концерт и бросить на сцену, Земфира не стала разворачивать и унесла за кулисы. Уточняется, что бросившая флаг девушка разочарована поступком певицы.

«Больше её для меня не существует», – передаёт слова последней Mash.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) Земфира покинула Россию и выступила с резкой критикой российской власти. Она призвала остановить проведение СВО, а также опубликовала в своих социальных сетях несколько песен и клипов на антивоенную тематику. 8 октября Земфира выпустила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки».

Ранее песни Земфиры удалили из эфира российских радиостанций.

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