Ветлицкая грубо ответила на предложения признать ее иноагентом

Недавно в Генпрокуратуру России поступило обращение с просьбой о проверке высказываний артистки. Как пишут журналисты, руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин считает, что певица публично критикует российскую власть и распространяет фейки о вооруженных силах страны.

Сейчас Ветлицкая живет в Испании и редко бывает в России. Вернуть карьеру ей так и не удалось. Последний концерт в России она дала в январе 2020 года.