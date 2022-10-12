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44 минуты назад

Ветлицкая грубо ответила на предложения признать ее иноагентом

Слово и Дело

Звезда 1990-х Наталья Ветлицкая предложила россиянам перестать «бухать» из-за предложения признать ее иноагентом.

Ветлицкая грубо ответила на предложения признать ее иноагентом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!» — цитирует Ветлицкую Teleprogramma.pro.

Недавно в Генпрокуратуру России поступило обращение с просьбой о проверке высказываний артистки. Как пишут журналисты, руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин считает, что певица публично критикует российскую власть и распространяет фейки о вооруженных силах страны.

Сейчас Ветлицкая живет в Испании и редко бывает в России. Вернуть карьеру ей так и не удалось. Последний концерт в России она дала в январе 2020 года.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Наталья Ветлицкая,Генпрокуратура РФ,
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