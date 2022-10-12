В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
25 минут назад

Гоген Солнцев опроверг информацию о смене пола

Газета.Ru

Актер и шоумен Гоген Солнцев в беседе с mk.ru прокомментировал информацию о том, что он якобы сменил пол.

Гоген Солнцев опроверг информацию о смене пола
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Солнцева, он действительно некоторое время назад перенес сложную операцию, после которой восстанавливается.

«У Терешкович, надо думать, плохое самочувствие: ее слова всерьез вообще воспринимать не стоит. Конечно, пол я не менял. И даже не думал об этом. Все эти заявления – не от большого ума», — высказался шоумен.

Актер заявил, что бывшая и нынешняя супруга «поливают его грязью». Также он отказался говорить, какую именно операцию перенес.

В конце сентября бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что шоумен сделал операцию по смене пола.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители