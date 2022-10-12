Гоген Солнцев опроверг информацию о смене пола

Актер и шоумен Гоген Солнцев в беседе с mk.ru прокомментировал информацию о том, что он якобы сменил пол.
По словам Солнцева, он действительно некоторое время назад перенес сложную операцию, после которой восстанавливается.
«У Терешкович, надо думать, плохое самочувствие: ее слова всерьез вообще воспринимать не стоит. Конечно, пол я не менял. И даже не думал об этом. Все эти заявления – не от большого ума», — высказался шоумен.
Актер заявил, что бывшая и нынешняя супруга «поливают его грязью». Также он отказался говорить, какую именно операцию перенес.
В конце сентября бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что шоумен сделал операцию по смене пола.