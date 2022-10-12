Покровский рассказал об отказе коллег записать песню против СВО

Лидер группы «Ногу Свело» Макс Покровский признался, что российские музыканты отказались записывать с ним песню против спецоперации. Об этом он заявил в интервью журналистке Ирине Шихман, сообщает URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам исполнителя, после начала спецоперации на Украине он и другие участники группы писали различным рок-музыкантам и хип-хоп артистам, однако никто не согласился принять участие в записи. В результате Покровский исполнял свою новую песню один.