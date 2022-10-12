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27 минут назад

Покровский рассказал об отказе российских музыкантов записать песню про СВО

Никита Бородкин

Лидер группы «Ногу Свело» Макс Покровский признался, что российские музыканты отказались записывать с ним песню против спецоперации. Об этом он заявил в интервью журналистке Ирине Шихман, сообщает URA.RU.

Покровский рассказал об отказе коллег записать песню против СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам исполнителя, после начала спецоперации на Украине он и другие участники группы писали различным рок-музыкантам и хип-хоп артистам, однако никто не согласился принять участие в записи. В результате Покровский исполнял свою новую песню один.

Напомним, что Покровский уехал из РФ в США, откуда регулярно выступает с критикой российской спецоперации и своих коллег, которые поддержали действия Москвы. При этом он заявлял, что у него нет желания общаться с российскими артистами — даже с теми, кто уехал из страны.

Шоу-бизнес,Макс Покровский,
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