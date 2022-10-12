Стало известно, кто будет вести телешоу «Прожарка» вместо Соболева

Ведущим юмористической программы «Прожарка» на телеканале ТНТ4 будет резидент Comedy Club и известный стендап-комик Андрей Бебуришвили, который сменит на данном посту коллегу Илью Соболева. Об этом проинформировало издание «Газета.Ru» со ссылкой на представителей телевизионного канала.

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«Я надеюсь, что зрители по достоинству оценят и возвращение к оригинальному оформлению студии, потому что лучшие выпуски были записаны именно в этих декорациях. И с моим участием, само собой», — прокомментировал Бебуришвили.

Новый сезон «Прожарки» покажут в эфире в понедельник, 17 октября. Предполагается, что в новом сезоне комик выступит еще и в качестве специального гостя, который будет «прожаривать» участника шоу Comedy Club Демиса Карибидиса.