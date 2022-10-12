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59 минут назад

Стендап-комик Бебуришвили будет вести телешоу «Прожарка» вместо Соболева на ТНТ4

FBM.ru

Ведущим юмористической программы «Прожарка» на телеканале ТНТ4 будет резидент Comedy Club и известный стендап-комик Андрей Бебуришвили, который сменит на данном посту коллегу Илью Соболева. Об этом проинформировало издание «Газета.Ru» со ссылкой на представителей телевизионного канала.

Стало известно, кто будет вести телешоу «Прожарка» вместо Соболева
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Я надеюсь, что зрители по достоинству оценят и возвращение к оригинальному оформлению студии, потому что лучшие выпуски были записаны именно в этих декорациях. И с моим участием, само собой», — прокомментировал Бебуришвили.

Новый сезон «Прожарки» покажут в эфире в понедельник, 17 октября. Предполагается, что в новом сезоне комик выступит еще и в качестве специального гостя, который будет «прожаривать» участника шоу Comedy Club Демиса Карибидиса.

В декабре прошлого года Илья Соболев заявил о конфликте с Бебуришвили. Было отмечено, что ссора произошла по той причине, что в их монологах оказалась одинаковая шутка.

Илья Соболев,Демис Карибидис,
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