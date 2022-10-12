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1 час назад

Стас Михайлов поддержал наших бойцов, участвующих в СВО

Popcake.tv

Специальная военная операция продолжается. И если одни звезды поспешно бегут из страны, бросая ее в нелегкое время, то другие активно подбадривают наших солдат. Многие актеры, политики, музыканты занимаются благотворительностью. Они собирают гуманитарную помощь для жителей, потерявших дома, помогают деньгами, вещами и лекарствами. Не забывают артисты и про наших мобилизованных ребят. На днях Стас Михайлов приехать поддержать парней, которые участвуют в СВО. Он искренне надеется, что все вернуться живыми и здоровыми.

Стас Михайлов поддержал российских бойцов, участвующих в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дай им помощи, Боже, сил. Чтобы вернулись все домой живыми, здоровыми, братцы! Храни вас Бог. Сил, терпения в это непростое время. Мы должны быть вместе», – прокомментировал Стас Михайлов свой концерт издаю «Абзац».

Отметим, что это далеко не первый раз, когда артист поддерживает наших ребят. Недавно он ездил в военную часть, а также поддерживал жителей Белгорода, которые живут на рубеже нашего государства. Стас Михайлов не собирается бежать из страны. Он делает все, чтобы сохранить боевой дух и настрой жителей. Артист не осуждает сбежавших. Стас лишь отвечает, что Бог им судья. Отметим, что артист за последние несколько месяцев сильно похудел и похорошел.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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