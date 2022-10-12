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3 минуты назад

Прокуратура отменила решение не возбуждать уголовное дело против Киркорова

Газета.Ru

Тверская межрайонная прокуратура в Москве отменила первичное решение не возбуждать уголовное дело против певца Филиппа Киркорова за скандальный номер с крестом. Об этом сообщает общественное движение «Зов народа» в своем аккаунте «ВКонтакте».

Прокуратура изменила решение по уголовному делу против Киркорова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В августе стало известно, что в полиции отказались возбудить уголовное дело в отношении исполнителя «в связи с отсутствием события преступления». Представители «Зова народа» направили обращение в прокуратуру, в котором потребовали обжаловать решение полиции.

Правозащитники утверждали, что в номере Киркорова с крестом содержится оскорбление чувств верующих, в связи с чем изначально организация подала заявление против артиста.

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С 27 по 30 апреля Киркоров выступал с юбилейным шоу «55. Голд. Золотые хиты» в Государственном Кремлевском Дворце. В рамках номера на песню «Мария Магдалена» артист взобрался на декорацию в форме большого креста.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Генпрокуратура РФ,
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