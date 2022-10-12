Прокуратура изменила решение по уголовному делу против Киркорова

Тверская межрайонная прокуратура в Москве отменила первичное решение не возбуждать уголовное дело против певца Филиппа Киркорова за скандальный номер с крестом. Об этом сообщает общественное движение «Зов народа» в своем аккаунте «ВКонтакте».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В августе стало известно, что в полиции отказались возбудить уголовное дело в отношении исполнителя «в связи с отсутствием события преступления». Представители «Зова народа» направили обращение в прокуратуру, в котором потребовали обжаловать решение полиции.

Правозащитники утверждали, что в номере Киркорова с крестом содержится оскорбление чувств верующих, в связи с чем изначально организация подала заявление против артиста.