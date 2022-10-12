Прокуратура изменила решение по уголовному делу против Киркорова

Тверская межрайонная прокуратура в Москве отменила первичное решение не возбуждать уголовное дело против певца Филиппа Киркорова за скандальный номер с крестом. Об этом сообщает общественное движение «Зов народа» в своем аккаунте «ВКонтакте».
В августе стало известно, что в полиции отказались возбудить уголовное дело в отношении исполнителя «в связи с отсутствием события преступления». Представители «Зова народа» направили обращение в прокуратуру, в котором потребовали обжаловать решение полиции.
Правозащитники утверждали, что в номере Киркорова с крестом содержится оскорбление чувств верующих, в связи с чем изначально организация подала заявление против артиста.
С 27 по 30 апреля Киркоров выступал с юбилейным шоу «55. Голд. Золотые хиты» в Государственном Кремлевском Дворце. В рамках номера на песню «Мария Магдалена» артист взобрался на декорацию в форме большого креста.