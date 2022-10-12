Прохор Шаляпин призвал женщин "знать свое место в обществе"

Певец Прохор Шаляпин в эфире YouTube-шоу «Дебаты» высказался против феминизма и осудил женщин, которые стремятся достичь успеха в карьере.
«Женщины должны в принципе знать свое место в обществе. Женщин нельзя подпускать к руководящим должностям. Бывают, к сожалению, директорами школ женщины, но ничего хорошего в этом мы не видим», — говорит Шаляпин.
Также исполнитель призвал женщин уделять внимание своей внешности, поскольку на них обращают внимание в публичном пространстве. Шаляпин объяснил, что женщины обязаны быть красивыми на работе, поскольку окружающим людям «должно быть приятно смотреть» на них.