Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни актера в тюрьме

Сестра российского актера театра и кино Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии за то, что устроил смертельное ДТП в 2020 году, Анастасия рассказала о его жизни в тюрьме. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Аргументы и факты».

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По словам родственницы Ефремова, его часто навещают другие артисты.

«У него бывают друзья: Гармаш, Ванька Охлобыстин, ГариГарик Сукачев, Мищенко. Все настоящие друганы ездят и еще будут ездить», — пояснила она.

Сестра актера добавила, что ему приходят письма, а также посылки с теплыми вещами со всей страны и из-за границы.

«А сколько ему тетеньки со всей России носков связали! Всю колонию можно одеть. И носки, и другие теплые вещи — чего только не шлют. Из-за этого первое время тоже стопорилась работа почты — посылки приходили отовсюду. Даже из Швейцарии почему-то. Как ни странно», — отметила Ефремова.

Помимо этого, родственница артиста опровергла слухи о его разводе с супругой Софьей Ефремовой. «То, что писали про развод, — полная фигня! Чушь собачья! Сейчас-то уже волна безобразия в интернете схлынула, слава Богу, а поначалу было о-хо-хо! Каждый день я читала, что Михаил Ефремов умер», — рассказала она.

Ранее артист рассказал об отношениях с другими заключенными.