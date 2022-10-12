Дробыш призвал не обвинять Киркорова в "воровстве" стиля SHAMAN

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с изданием mk.ru прокомментировал недавнее выступление Филиппа Киркорова, ради которого певец сменил имидж.
После того, как Киркоров выложил в соцсети кадры с новым образом, некоторые поклонники сравнили его с певцом SHAMAN и даже заявили, что артист скопировал стиль коллеги.
«Филипп Бедросович — человек талантливый. И одна из черт его таланта — стилизация, воровством это нельзя назвать. Стилизация имиджа, песен, поведения. Поэтому, я думаю, он в своем репертуаре», — высказался Дробыш.
По мнению композитора, Киркоров заимствует элементы стиля у молодых исполнителей, что позволяет ему оставаться популярным после многих лет творческой карьеры.
«Надо отдать ему должное и дать какой-нибудь приз за долголетие — он его реально заслужил», — говорит Дробыш.