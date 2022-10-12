В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
56 минут назад

Дробыш призвал не обвинять Киркорова в "воровстве" стиля SHAMAN

Газета.Ru

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с изданием mk.ru прокомментировал недавнее выступление Филиппа Киркорова, ради которого певец сменил имидж.

Дробыш призвал не обвинять Киркорова в "воровстве" стиля SHAMAN
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После того, как Киркоров выложил в соцсети кадры с новым образом, некоторые поклонники сравнили его с певцом SHAMAN и даже заявили, что артист скопировал стиль коллеги.

«Филипп Бедросович — человек талантливый. И одна из черт его таланта — стилизация, воровством это нельзя назвать. Стилизация имиджа, песен, поведения. Поэтому, я думаю, он в своем репертуаре», — высказался Дробыш.

По мнению композитора, Киркоров заимствует элементы стиля у молодых исполнителей, что позволяет ему оставаться популярным после многих лет творческой карьеры.

«Надо отдать ему должное и дать какой-нибудь приз за долголетие — он его реально заслужил», — говорит Дробыш.

Шоу-бизнес,Виктор Дробыш,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители