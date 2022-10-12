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15 минут назад

Пугачева высказалась о Земфире: «Как ребенок ранима, но несгибаема»

Popcake.tv

Вчера стало известно, что Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле. Поговаривают, что артистка пришла на него не одна, а с Ксенией Собчак, которой дает интервью. Информация еще не проверена, но, возможно, скоро зрителей ждут новые разговоры.

Пугачева высказалась о Земфире: «Как ребенок ранима, но несгибаема»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Всю ночь СМИ писали о том, что Примадонна стала почетной гостьей на концерте. Артистки даже успели сделать совместный снимок. К слову, Пугачева успела пообщаться и с Ренатой Литвиновой. А сегодня у себя в социальных Сетях Алла Борисовна обратилась к Земфире, опубликовав с ней ту самую фотографию.

«Земфира! Личность! Талант! Она как ребенок ранима, но несгибаема. Браво», — высказалась она.

Отметим, что Земфира редко выкладывает фотографии у себя в микроблоге, но об этом значимом дне она решила все-таки рассказать. Певица называла Пугачеву крутой и великой артисткой.

«Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы… Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене», — высказалась исполнительница.

Кажется, в мире шоу-бизнеса на одну дружескую пару стало больше.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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