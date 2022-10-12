Лопырева похвасталась грудью без нижнего белья

Телеведущая Виктория Лопырева обладает прекрасной фигурой, именно поэтому звезда довольно часто выкладывает фотографии, где она демонстрирует свои прелести в откровенных нарядах. И сейчас знаменитость опубликовала в своем блоге пикантный кадр.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На выложенном снимке Лопырева сидит на диване в клетчатой куртке, коротком бежевом топе и светлых джинсах. Можно увидеть, что ведущая позирует перед камерой в майке без нижнего белья.

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