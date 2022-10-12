Лопырева похвасталась грудью без нижнего белья

Телеведущая Виктория Лопырева обладает прекрасной фигурой, именно поэтому звезда довольно часто выкладывает фотографии, где она демонстрирует свои прелести в откровенных нарядах. И сейчас знаменитость опубликовала в своем блоге пикантный кадр.
На выложенном снимке Лопырева сидит на диване в клетчатой куртке, коротком бежевом топе и светлых джинсах. Можно увидеть, что ведущая позирует перед камерой в майке без нижнего белья.
Напомним, ранее Викторию обвинили в любовной связи с мужем подруги — певицы Нюши. Стало известно, что бизнесмен Игорь Сивов изменил супруге, когда она была беременна вторым ребенком. Дело в том, что Лопырева достаточно близко общается с Нюшей Игорем, и, более того, своего мужа телеведущая увела из семьи, где были двое детей.