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11 минут назад

Лопырева похвасталась огромной грудью без нижнего белья

WomanHit.ru

Телеведущая Виктория Лопырева обладает прекрасной фигурой, именно поэтому звезда довольно часто выкладывает фотографии, где она демонстрирует свои прелести в откровенных нарядах. И сейчас знаменитость опубликовала в своем блоге пикантный кадр.

Лопырева похвасталась грудью без нижнего белья
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

На выложенном снимке Лопырева сидит на диване в клетчатой куртке, коротком бежевом топе и светлых джинсах. Можно увидеть, что ведущая позирует перед камерой в майке без нижнего белья.

Соцсети

Напомним, ранее Викторию обвинили в любовной связи с мужем подруги — певицы Нюши. Стало известно, что бизнесмен Игорь Сивов изменил супруге, когда она была беременна вторым ребенком. Дело в том, что Лопырева достаточно близко общается с Нюшей Игорем, и, более того, своего мужа телеведущая увела из семьи, где были двое детей.

Шоу-бизнес,Игорь Сивов,Виктория Лопырева,
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