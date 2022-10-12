Певица Слава резко высказалась о разрыве с отцом младшей дочери

Певица Слава, чье настоящее имя Анастасия Сланевская, стала гостьей шоу «Скажи правду» на канале RU.TV, в котором коротко прокомментировала слухи о разводе с мужем, бизнесменом Анатолием Дарлицким. Она напомнила, что они не были женаты, в довольно резкой форме.