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18 минут назад

Певица Слава резко и коротко высказалась о разрыве с отцом младшей дочери

Слово и Делоиещё 2

Певица Слава, чье настоящее имя Анастасия Сланевская, стала гостьей шоу «Скажи правду» на канале RU.TV, в котором коротко прокомментировала слухи о разводе с мужем, бизнесменом Анатолием Дарлицким. Она напомнила, что они не были женаты, в довольно резкой форме.

Певица Слава резко высказалась о разрыве с отцом младшей дочери
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Во-первых, у меня нет мужа, во-вторых, он небогатый, в-третьих, я ответила на все вопросы», — коротко прокомментировала артистка сплетни, намекнув, что у нее все в полном порядке.

Напомним, что Слава воспитывает от Дарлицкого 11-летнюю дочь Антонину.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
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