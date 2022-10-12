Певица Слава резко высказалась о разрыве с отцом младшей дочери

Певица Слава, чье настоящее имя Анастасия Сланевская, стала гостьей шоу «Скажи правду» на канале RU.TV, в котором коротко прокомментировала слухи о разводе с мужем, бизнесменом Анатолием Дарлицким. Она напомнила, что они не были женаты, в довольно резкой форме.
«Во-первых, у меня нет мужа, во-вторых, он небогатый, в-третьих, я ответила на все вопросы», — коротко прокомментировала артистка сплетни, намекнув, что у нее все в полном порядке.
Напомним, что Слава воспитывает от Дарлицкого 11-летнюю дочь Антонину.