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25 минут назад

Даня Милохин заявил, что его "бесит" жених Вали Карнавал

Газета.Ru

TikTok-блогер Даня Милохин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сделал заявление по поводу жениха Вали Карнавал Саши Стоуна.

Даня Милохин рассказал об отношении к жениху Вали Карнавал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я заявляю! Меня бесит Стоун!» — написал Милохин в личном блоге. Комментировать свои слова блогер не стал.

Недавно Милохин вернулся в Россию после поездки за границу. Звезда TikTok сейчас выступает в шоу «Ледниковый период», его партнерша — фигуристка Евгения Медведева. Звезды вместе выступали в прошлом сезоне, после чего спровоцировали слухи о романе. Однако Милохин состоит в отношениях с блогершей Катюшей, а Медведева подробности личной жизни не раскрывает.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,
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