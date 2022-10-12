Даня Милохин рассказал об отношении к жениху Вали Карнавал

«Я заявляю! Меня бесит Стоун!» — написал Милохин в личном блоге. Комментировать свои слова блогер не стал.

Недавно Милохин вернулся в Россию после поездки за границу. Звезда TikTok сейчас выступает в шоу «Ледниковый период», его партнерша — фигуристка Евгения Медведева. Звезды вместе выступали в прошлом сезоне, после чего спровоцировали слухи о романе. Однако Милохин состоит в отношениях с блогершей Катюшей, а Медведева подробности личной жизни не раскрывает.