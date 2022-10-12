В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
34 минуты назад

Певец SHAMAN рассказал, что его связывало с Аллой Пугачевой

Слово и Дело

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал о том, что его связывало со сбежавшей певицей Аллой Пугачевой.

Певец SHAMAN рассказал, что его связывало с Аллой Пугачевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнитель хита «Встанем» участвовал в проекте «Фактор А», членом жюри которого была Пугачева. Стоит отметить, что молодой Дронов очень так понравился певице, что даже получил от нее спецприз.

«У меня и телефона Пугачевой не было никогда. Чувствовал в себе другое желание — я должен пробиться сам, силы на это есть. И, что самое интересное, интуиция не подвела», — подчеркнул музыкант в беседе с Teleprogramma.pro.

Однако, как заявил артист, никакого особенного общения у них не было и виделись они с Пугачевой только в рамках шоу и подготовки к нему.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители