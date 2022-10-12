Певец SHAMAN рассказал, что его связывало с Аллой Пугачевой

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал о том, что его связывало со сбежавшей певицей Аллой Пугачевой.
Исполнитель хита «Встанем» участвовал в проекте «Фактор А», членом жюри которого была Пугачева. Стоит отметить, что молодой Дронов очень так понравился певице, что даже получил от нее спецприз.
«У меня и телефона Пугачевой не было никогда. Чувствовал в себе другое желание — я должен пробиться сам, силы на это есть. И, что самое интересное, интуиция не подвела», — подчеркнул музыкант в беседе с Teleprogramma.pro.
Однако, как заявил артист, никакого особенного общения у них не было и виделись они с Пугачевой только в рамках шоу и подготовки к нему.