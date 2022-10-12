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57 минут назад

Алена Жигалова вспомнила, как Земфира раскритиковала творчество Пугачевой

Слово и Дело

Блогер и журналист Алена Жигалова напомнила слова рок-музыканта Земфиры о творчестве певицы Аллы Пугачевой. Артистка заявила, что Примадонны для нее просто не существует.

Алена Жигалова вспомнила, как Земфира раскритиковала творчество Пугачевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Улетев из России, исполнительница хита «Миллион алых роз» посетила концерт Земфиры в Израиле. Судя по кадрам, которые опубликовала Жигалова в своем Telegram-канале, Пугачева весело провела время, танцуя под хиты своей коллеги. После выступления певицы сфотографировались вмести и пообщались.

При этом ранее Земфира критиковала творчество Примадонны, о чем журналистка поспешила напомнить своим подписчикам, процитировав рок-музыканта.

«Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа "Арлекино" или "Айсберг"», — сказала артистка в одном из интервью.

Напомним, ранее подобные мысли высказывал музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что раньше Пугачева была певицей, но затем стала никем.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Алла Пугачева,
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