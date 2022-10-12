Алена Жигалова вспомнила, как Земфира раскритиковала творчество Пугачевой

Блогер и журналист Алена Жигалова напомнила слова рок-музыканта Земфиры о творчестве певицы Аллы Пугачевой. Артистка заявила, что Примадонны для нее просто не существует.
Улетев из России, исполнительница хита «Миллион алых роз» посетила концерт Земфиры в Израиле. Судя по кадрам, которые опубликовала Жигалова в своем Telegram-канале, Пугачева весело провела время, танцуя под хиты своей коллеги. После выступления певицы сфотографировались вмести и пообщались.
При этом ранее Земфира критиковала творчество Примадонны, о чем журналистка поспешила напомнить своим подписчикам, процитировав рок-музыканта.
«Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа "Арлекино" или "Айсберг"», — сказала артистка в одном из интервью.
Напомним, ранее подобные мысли высказывал музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что раньше Пугачева была певицей, но затем стала никем.