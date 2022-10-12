Алена Жигалова вспомнила, как Земфира раскритиковала творчество Пугачевой

«Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа "Арлекино" или "Айсберг"», — сказала артистка в одном из интервью.