Пэрис Хилтон рассказала о сексуальном насилии

Пэрис Хилтон заявила, что сотрудники школы-интерната Прово-Каньон в американском штате Юта насильно «проводили обследование шейки матки» у нее и других учениц. Слова актрисы цитирует New York Times.
«Очень поздно ночью, это было около 3 или 4 часов, они приводили меня и других девочек в комнату и проводили медицинские осмотры», — вспоминает звезда.
По словам Хилтон, «обследованием» занимались не врачи, а посторонние люди.
Актриса объяснила, что не сразу начала понимать, что происходящее — сексуальное насилие.
«Воспоминания возвращаются все время, и я думаю об этом. И теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это определенно было насилие», — говорит она.
Когда Хилтон было 16 лет, родители отправили ее в специализированную школу-интернат из-за бунтарского характера. Артистка провела там 11 месяцев, прежде чем ее вернули домой.