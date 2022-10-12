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48 минут назад

Пэрис Хилтон рассказала, как подверглась сексуальному насилию в школе-интернате

Газета.Ru

Пэрис Хилтон заявила, что сотрудники школы-интерната Прово-Каньон в американском штате Юта насильно «проводили обследование шейки матки» у нее и других учениц. Слова актрисы цитирует New York Times.

Пэрис Хилтон рассказала о сексуальном насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Очень поздно ночью, это было около 3 или 4 часов, они приводили меня и других девочек в комнату и проводили медицинские осмотры», — вспоминает звезда.

По словам Хилтон, «обследованием» занимались не врачи, а посторонние люди.

Актриса объяснила, что не сразу начала понимать, что происходящее — сексуальное насилие.

«Воспоминания возвращаются все время, и я думаю об этом. И теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это определенно было насилие», — говорит она.

Когда Хилтон было 16 лет, родители отправили ее в специализированную школу-интернат из-за бунтарского характера. Артистка провела там 11 месяцев, прежде чем ее вернули домой.

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