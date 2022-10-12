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29 минут назад

Элтон Джон и принц Гарри будут судиться с Daily Mail

Мир новостей

По информации Reuters, интересы истцов представляет юридическая фирма Hamlins. С таблоидом будут также судиться актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, активистка баронесса Дорин Лоуренс, сына которой убили в 1993 году в результате нападения на расовой почве. В исковом заявлении указывается, что таблоид прослушивал телефонные разговоры звезд, и упоминаются иные нарушения неприкосновенности частной жизни. Утверждается, что репортеры размещали «жучки» в машины и дома знаменитостей.

Элтон Джон и принц Гарри будут судиться с Daily Mail
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В то же время выпускающий таблоид издательский дом Associated Newspapers опровергает выдвинутые против Daily Mail обвинения, подчеркивая, что эти «крайне клеветнические заявления не имеют под собой никаких оснований».

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