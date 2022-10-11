Решена судьба новогоднего шоу «Голубой огонек»

Телепрограмма «Голубой огонек» выйдет на экраны в грядущем Новом году, но ее формат изменится. Об этом в беседе с BLITZ+ сообщил ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров.
По его словам, «Голубой огонек» точно покажут по телевизору. Кроме того новогоднюю сетку на федеральных каналах «забьют» развлекательными программами.
«Может, не в таком стандарте, как было в прошлые годы — не так празднично. Ни в коем случае развлечения убирать из эфира не будут. Все должно быть актуально. Ни в коем случае этого нельзя делать, этого не допустят», — заключил Ашуров.
Ранее певец Лев Лещенко сообщил, что телепрограмма «Голубой огонек» не выйдет в эфир в 2022 году. Он отмечал, что в «Крокусе» снимают лишь один концерт, который и покажут на федеральных каналах в новогоднюю ночь.