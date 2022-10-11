Внук Пугачевой пересек границу России пешком

По данным телеканала, Пресняков пересек границу через пешеходный пункт пропуска в Ивангороде. Актер сделал это, чтобы избежать очередей на автомобильном переходе. Он доехал до границы на такси, затем перешел через мост, и на той стороне сел в другое такси. Все прошло гладко, поскольку Пресняков имеет гражданство Литвы.

Ранее сообщалось, что актер получил повестку в рамках частичной мобилизации и его даже забрали в военкомат прямо с репетиции. Однако в театре, из которого его «увезли», эту информацию опровергли, отметив, что он играл в спектакле 22 сентября, но на репетиции 7 октября уже не появился. Также сообщалось, что Пресняков улетел из России в США, но официального подтверждения этой информации нет. Актер и его семья никак не комментируют отъезд из страны.