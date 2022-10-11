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17 минут назад

Критикующий РФ Макс Барских продолжил зарабатывать на россиянах

Елена Прошина

Композиции певца Макса Барских и группы «Бумбокс» вернулись в российские музыкальные сервисы, несмотря на их регулярную критику властей РФ. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Критикующий РФ Макс Барских продолжил зарабатывать на россиянах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Помимо критики российской власти, Барских запретил использовать свои песни на территории России. Кроме того, позднее он также запретил обращаться к себе на русском языке, требуя оставлять комментарии только на украинском.

На сегодняшний день песни исполнителя вернулись в российские стриминговые сервисы и стали доступны для прослушивания на территории страны. Сам Барских эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

Ранее с эфира российский радиостанций убрали песни Аллы Пугачёвой.

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