Ветлицкую призвали проверить на иностранное финансирование

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал контролирующие органы проверить Наталью Ветлицкую на иностранное финансирование. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» .

Бородин отметил, что Ветлицкая в своих соцсетях дискредитирует ВС России , и потребовал привлечь певицу к ответственности.

«Такое ощущение, что, возможно, ей за это платят. Не хотелось бы в это верить, но проверить однозначно нужно», – добавил он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверят на дискредитацию российской армии певицу Аллу Пугачёву. С таким заявлением в соответствующие органы обратилась жительница Подмосковья после просьбы певицы признать ей иноагентом. По мнению обратившейся, в сообщении Пугачёвой нет оснований присваивать ей статус иностранного агента. Зато в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.