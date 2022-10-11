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21 минуту назад

Ветлицкую призвали проверить на иностранное финансирование

Елена Прошина

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал контролирующие органы проверить Наталью Ветлицкую на иностранное финансирование. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Ветлицкую призвали проверить на иностранное финансирование
Фото: ТАССТАСС

Бородин отметил, что Ветлицкая в своих соцсетях дискредитирует ВС России, и потребовал привлечь певицу к ответственности.

«Такое ощущение, что, возможно, ей за это платят. Не хотелось бы в это верить, но проверить однозначно нужно», – добавил он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверят на дискредитацию российской армии певицу Аллу Пугачёву. С таким заявлением в соответствующие органы обратилась жительница Подмосковья после просьбы певицы признать ей иноагентом. По мнению обратившейся, в сообщении Пугачёвой нет оснований присваивать ей статус иностранного агента. Зато в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Наталья Ветлицкая,Алла Пугачева,Верховный суд,
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