Сын репера 50 Cent назвал сумму, которую готов заплатить за день с отцом

25-летний Маркиз Джексон до сих пор не может простить отцу «маленькие» алименты. По его мнению, 6700 долларов в месяц недостаточно для жизни в Нью-Йорке.
«Поскольку все думают, что 6700 долларов — это очень большие деньги, кто-нибудь скажите моему папе, что я заплачу ему 6700 долларов всего за 24 часа его времени, чтобы мы могли делать с ним все, что я хотел делать в детстве», — написал Маркиз в своем Инстаграме (запрещен в РФ).
Старший сын репера сопроводил свой пост снимком-пародией на публикацию отца. На фото из купюр выложено слово «ENTITLED», что можно перевести как «имею право». На оригинальной фотографии 50 Cent позирует на фоне надписи «разорен». Купюр в кадре явно больше.
Свои отношения с первенцем репер емко описал в одном из интервью, процитировав своего же деда:
«Если что-то гремит как змея и ползет как змея — это змея или тебя нужно укусить?». Понимайте, как знаете!