Сын репера 50 Cent назвал сумму, которую готов заплатить за день с отцом

«Поскольку все думают, что 6700 долларов — это очень большие деньги, кто-нибудь скажите моему папе, что я заплачу ему 6700 долларов всего за 24 часа его времени, чтобы мы могли делать с ним все, что я хотел делать в детстве», — написал Маркиз в своем Инстаграме (запрещен в РФ).