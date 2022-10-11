Звезда «Дома-2» Марина Африкантова раскрыла страшные подробности аварии

Недавно в семье Марины Африкантовой случилось горе — мать звезды телепроекта «Дом-2» попала в страшную аварию на автомобиле. Татьяна Африкантова чудом осталась жива, но получила серьезную травму головы. Сейчас женщина проходит курс лечения и восстановления под присмотром медиков в Туапсе. Телезвезда тут же бросила все свои дела и отправилась к родительнице.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Марина старается не делиться своими эмоциями с окружающими, но на днях звезда «Дома-2» выплеснула все, что накопилось. Африкантова поделилась ужасающими подробностями о трагедии, которая могла бы обернуться куда более печальными последствиями.

«Врачи показали мне ее рану на фото. Я чуть в обморок не упала, это даже еще хуже, чем я себе представляла. На фото полголовы не было, обширная скальпированная рана», — призналась блогер в соцсетях.

Марина заверила, что ей до сих пор тяжело забыть увиденное, но она каждый день вселяет светлую надежду в Татьяну и верит в её скорое выздоровление после ДТП.

Соцсети