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37 минут назад

«На фото не было полголовы, чуть в обморок не упала» — звезда «Дома-2» Марина Африкантова вскрыла страшные подробности

Popcake.tv

Недавно в семье Марины Африкантовой случилось горе — мать звезды телепроекта «Дом-2» попала в страшную аварию на автомобиле. Татьяна Африкантова чудом осталась жива, но получила серьезную травму головы. Сейчас женщина проходит курс лечения и восстановления под присмотром медиков в Туапсе. Телезвезда тут же бросила все свои дела и отправилась к родительнице.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова раскрыла страшные подробности аварии
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Марина старается не делиться своими эмоциями с окружающими, но на днях звезда «Дома-2» выплеснула все, что накопилось. Африкантова поделилась ужасающими подробностями о трагедии, которая могла бы обернуться куда более печальными последствиями.

«Врачи показали мне ее рану на фото. Я чуть в обморок не упала, это даже еще хуже, чем я себе представляла. На фото полголовы не было, обширная скальпированная рана», — призналась блогер в соцсетях.

Марина заверила, что ей до сих пор тяжело забыть увиденное, но она каждый день вселяет светлую надежду в Татьяну и верит в её скорое выздоровление после ДТП.

Соцсети

Подписчики похвалили Марину за откровенность и пожелали ее матери восстановления: «Марина, все будет хорошо, даже не сомневайтесь», «Главное, что осталась жива!», «Представляю, что вы там увидели на фото. Такое лучше не смотреть», «Сочувствую вам очень сильно, но рада, что ваша мама жива», «Холодок по спине пробежал после вашего откровенного поста».

Шоу-бизнес,Марина Африкантова,
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