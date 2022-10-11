Наталью Ветлицкую проверит прокуратура

Звезда эстрады и секс-символ 1990-х, певица Наталья Ветлицкая, кажется, напостила в запрещенной сети на статус иноагента. Об этом сообщает Telrgram-канал Mash. Антироссийские заявления и репосты Пугачевой обнаружил в Инстаграме (запрещен в РФ) Ветлицкой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По крайней мере, именно он написал письмо генпрокурору РФ Краснову. В нем Виталий пожаловался на звезду, потребовал провести проверку и привлечь ее к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.