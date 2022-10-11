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35 минут назад

Наталью Ветлицкую проверяет прокуратура

Super.ru

Звезда эстрады и секс-символ 1990-х, певица Наталья Ветлицкая, кажется, напостила в запрещенной сети на статус иноагента. Об этом сообщает Telrgram-канал Mash. Антироссийские заявления и репосты Пугачевой обнаружил в Инстаграме (запрещен в РФ) Ветлицкой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По крайней мере, именно он написал письмо генпрокурору РФ Краснову. В нем Виталий пожаловался на звезду, потребовал провести проверку и привлечь ее к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.

Наталью Ветлицкую проверит прокуратура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщениям СМИ, исполнительница хита «Посмотри в глаза» живет в Испании, хотя недавно приезжала в Россию с наполеоновскими творческими планами. Но триумфального камбека после концерта не случилось: то ли из-за кардинальной смены образа (бывшая блондинка вернулась на родину розоволосой), то ли музыкальные вкусы публики сильно изменились с лихих 1990-х. Да и новых героев на российской эстраде с тех пор появилось видимо-невидимо.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Наталья Ветлицкая,Верховный суд,
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