Наталью Ветлицкую проверит прокуратура

Звезда эстрады и секс-символ 1990-х, певица Наталья Ветлицкая, кажется, напостила в запрещенной сети на статус иноагента. Об этом сообщает Telrgram-канал Mash. Антироссийские заявления и репосты Пугачевой обнаружил в Инстаграме (запрещен в РФ) Ветлицкой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По крайней мере, именно он написал письмо генпрокурору РФ Краснову. В нем Виталий пожаловался на звезду, потребовал провести проверку и привлечь ее к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.
По сообщениям СМИ, исполнительница хита «Посмотри в глаза» живет в Испании, хотя недавно приезжала в Россию с наполеоновскими творческими планами. Но триумфального камбека после концерта не случилось: то ли из-за кардинальной смены образа (бывшая блондинка вернулась на родину розоволосой), то ли музыкальные вкусы публики сильно изменились с лихих 1990-х. Да и новых героев на российской эстраде с тех пор появилось видимо-невидимо.