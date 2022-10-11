Жигалова назвала мутной ситуацию вокруг внука Пугачевой

Журналистка Алена Жигалова поделилась мнением об информации по поводу отъезда актера Никиты Преснякова в Америку.

СМИ опубликовали новости, что внук певицы Аллы Пугачевой покинул Россию . Жигалова не оставила без внимания данную ситуацию. Она назвала историю отъезда артиста мутной.

«Ни слова от Никиты Преснякова! История эта очень мутная», – поделилась блогер в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Журналистка не понимает, почему Пресняков не высказывается об этой ситуации. В социальных сетях звезды последняя публикация была выложена из столицы в середине сентября.