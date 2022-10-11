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55 минут назад

Жигалова назвала мутной ситуацию вокруг внука Пугачевой Никиты Преснякова

Слово и Дело

Журналистка Алена Жигалова поделилась мнением об информации по поводу отъезда актера Никиты Преснякова в Америку.

Жигалова назвала мутной ситуацию вокруг внука Пугачевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

СМИ опубликовали новости, что внук певицы Аллы Пугачевой покинул Россию. Жигалова не оставила без внимания данную ситуацию. Она назвала историю отъезда артиста мутной.

«Ни слова от Никиты Преснякова! История эта очень мутная», – поделилась блогер в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Журналистка не понимает, почему Пресняков не высказывается об этой ситуации. В социальных сетях звезды последняя публикация была выложена из столицы в середине сентября.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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