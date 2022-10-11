Адвокат объяснила, когда вдова и дети Юрия Шатунова вступят в наследство

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, когда вдова и дети покойного лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова смогут вступить в право наследования.
По словам юриста, на данным момент наследники не могут владеть имуществом певца, так как не прошло шесть месяцев со дня его смерти.
«И не ранее, чем через полгода с момента смерти певца, то есть с января 2023 года», — пояснила адвокат в беседе с «АиФ».
Солист культовой группы ушел из жизни 23 июня. Причиной смерти певца медики назвали обширный инфаркт.