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16 минут назад

Адвокат объяснила, когда вдова и дети Юрия Шатунова вступят в наследство

Слово и Дело

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, когда вдова и дети покойного лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова смогут вступить в право наследования.

Адвокат объяснила, когда вдова и дети Юрия Шатунова вступят в наследство
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам юриста, на данным момент наследники не могут владеть имуществом певца, так как не прошло шесть месяцев со дня его смерти.

«И не ранее, чем через полгода с момента смерти певца, то есть с января 2023 года», — пояснила адвокат в беседе с «АиФ».

Солист культовой группы ушел из жизни 23 июня. Причиной смерти певца медики назвали обширный инфаркт.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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