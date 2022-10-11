В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
31 минуту назад

Сестра Ефремова назвала "чушью собачьей" слухи о разводе актера с женой

Газета.Ruиещё 1

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в беседе с aif.ru опровергла слухи о его разводе с супругой Софьей Кругликовой.

Сестра Ефремова прокомментировала слухи о разводе актера с женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что писали про развод, — полная фигня! Чушь собачья! Сейчас-то уже волна безобразия в интернете схлынула, слава Богу», — высказалась сестра артиста.

По словам Ефремовой, не отвернулись от осужденного и близкие друзья: Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев периодически навещают коллегу в колонии.

«Знают, какой он. Все его помнят, любят, ждут. Кто-то активно, кто-то пассивно», — объяснила сестра Ефремова.

Ранее Анастасия Ефремова рассказала о жизни брата в колонии. По ее словам, у актера довольно хорошие отношения с остальными заключенными, а также с начальством.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Михаил Ефремов,Гарик Сукачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители