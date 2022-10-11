Сестра Ефремова прокомментировала слухи о разводе актера с женой

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в беседе с aif.ru опровергла слухи о его разводе с супругой Софьей Кругликовой.

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«То, что писали про развод, — полная фигня! Чушь собачья! Сейчас-то уже волна безобразия в интернете схлынула, слава Богу», — высказалась сестра артиста.

По словам Ефремовой, не отвернулись от осужденного и близкие друзья: Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев периодически навещают коллегу в колонии.

«Знают, какой он. Все его помнят, любят, ждут. Кто-то активно, кто-то пассивно», — объяснила сестра Ефремова.