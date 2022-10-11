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50 минут назад

Волочкова рассказала о принципах отношений с миллиардером Сулейманом Керимовым

Мослента

О принципах своих отношений с мужчинами рассказала в беседе с Teleprogramma.pro балерина Анастасия Волочкова.

Волочкова рассказала о принципах отношений с миллиардером Керимовым
Фото: МослентаМослента

«Если взять мою историю с Сулейманом Керимовым, то на протяжении трех лет, несмотря на то, что он миллиардер, я в жизни не попросила у него ни копейки. Он все подарки делал сам, когда хотел. Я думаю, что отношения между мужчиной и женщиной должны быть основаны на абсолютном уважении, доверии, честности, открытости, искренности, а не на какой-то коммерции», — сказала знаменитость.

По мнению Волочковой, когда в отношениях появляется финансовая зависимость, они обречены на провал. Балерина призналась, что выступает за независимые отношения между мужчиной и женщиной, только тогда они приобретут свою ценность.

Ранее Сябитова назвала главную ошибку содержанок. Тем, кто хочет замуж ради денег, нужно помнить: когда мужчина понимает, что женщина полностью зависит от его кошелька, он, как правило, превращается в ее «хозяина» и перестает бояться, что она может от него уйти.

Шоу-бизнес,Сулейман Керимов,Анастасия Волочкова,
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