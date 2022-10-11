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46 минут назад

Сериал "Монастырь" с Настей Ивлеевой проверят на оскорбление чувств верующих

Газета.Ru

Сериал «Монастырь» режиссера Александра Молочникова проверят на наличие оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает общественное движение «Зов народа» в своем аккаунте «ВКонтакте».

Сериал с Настей Ивлеевой проверят на оскорбление чувств верующих
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В проекте снялась блогерша Настя Ивлеева в образе монахини.

«По мнению общественников, и само содержание сериала, и известная провокационным поведением Ивлеева в образе монахини дискредитирует Православную Церковь и формирует извращенный образ монашества», — пишут представители движения.

Обращение направлено в Следственный комитет в Москве. Материалы проверят по ст. 148 УК РФ — «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)».

Шоу-бизнес,Александр Молочников,Следственный комитет,
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