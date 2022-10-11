Сериал с Настей Ивлеевой проверят на оскорбление чувств верующих

Сериал «Монастырь» режиссера Александра Молочникова проверят на наличие оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает общественное движение «Зов народа» в своем аккаунте «ВКонтакте».

«По мнению общественников, и само содержание сериала, и известная провокационным поведением Ивлеева в образе монахини дискредитирует Православную Церковь и формирует извращенный образ монашества», — пишут представители движения.

Обращение направлено в Следственный комитет в Москве. Материалы проверят по ст. 148 УК РФ — «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)».