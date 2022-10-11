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1 час назад

Маша Распутина рассказала, как "отдирала вместе с кожей" костюм на съемках "Аватара"

Газета.Ru

Певица Маша Распутина рассказала о трудностях на съемках шоу «Аватар». Этим она поделилась в беседе с mk.ru.

Певица Маша Распутина рассказала о трудностях на съемках шоу "Аватар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Распутиной, для съемок было необходимо надеть на себя специальную экипировку, напоминающую гидрокостюм.

«Съемки были в августе: на улице жара страшная, 30 градусов! В результаты ты вмиг становишься весь потный, костюм к тебе прилипает. И после съемок ты вынужден просто отдирать его от себя вместе с кожей», — посетовала артистка.

Также затрудняло движения и пение большое количество датчиков, прикрепленных к костюму. Распутина призналась, что ей было физически тяжело на проекте.

Певица добавила, что была просто в шоке от подобных съемок. По ее словам, если бы она знала о трудностях, которые предстояли на шоу, то никогда бы не согласилась принимать участие

«Я же — загородный человек, веду размеренный, спокойный образ жизни! Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо!» — объяснила артистка.

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