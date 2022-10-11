В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
49 минут назад

Леонид Агутин записал дуэт с певцом JONY

Газета.Ru

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин анонсировал дуэт с певцом JONY. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Леонид Агутин записал дуэт с певцом JONY
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артисты сделали кавер на хит Агутина «Мир зеленого цвета» в новой аранжировке.

«<…> С замечательным JONY, приобретает какое-то иное значение, разворачивает смысл песни в совершенно противоположную сторону. Из констатации существования мира в тоску о нем», — написал Агутин.

Он добавил, что трек готов, однако осталось создать для него обложку.

Певец JONY получил наибольшую известность после победы во втором сезоне шоу «Маска». В 2020 году он удостоился номинации «Прорыв года» на премии «Жара Music Awards».

Шоу-бизнес,Леонид Агутин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители