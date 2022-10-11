Леонид Агутин записал дуэт с певцом JONY

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин анонсировал дуэт с певцом JONY. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Артисты сделали кавер на хит Агутина «Мир зеленого цвета» в новой аранжировке.

«<…> С замечательным JONY, приобретает какое-то иное значение, разворачивает смысл песни в совершенно противоположную сторону. Из констатации существования мира в тоску о нем», — написал Агутин.

Он добавил, что трек готов, однако осталось создать для него обложку.