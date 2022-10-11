Лолита заявила, что Борис Моисеев "был не нужен" своему брату

Журналистка Алена Жигалова в эфире своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» опубликовала фрагмент телефонного разговора с Лолитой Милявской после похорон Бориса Моисеева.
В разговоре артистка утверждает, что Моисеев справедливо завещал свое имущество директору Сергею Гороху. По словам Лолиты, именно он заботился об исполнителе до самой смерти и организовал похороны.
«Если бы не Горох, Боря бы давно ушел. И сто лет назад была отписана квартира, потому что брату Боря был не нужен — он вообще с ним отказывался встречаться и презирал напрочь», — говорит Лолита на записи.
Также певица рассказала, что с организацией похорон помог Игорь Крутой.