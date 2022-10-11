64-летнюю Мадонну высмеяли за видео с имплантами в ягодицах

64-летняя певица Мадонна не перестает удивлять общественность своими дерзкими образами и необычным поведением. То артистка покажет себя в откровенном наряде, то продемонстрирует поклонникам свои большие ягодицы.
Вот и сейчас Мадонна снова блеснула своей «пятой точкой». Однако в этот раз она была не обнаженной, а прикрыта обтягивающими черными брюками.
Звезда выложила ролик, где она танцует под музыкальную композицию на улице. Исполнительница надела полосатый свитер и длинный черный пуховик без рукавов, который она постоянно поднимала вверх, тем самым показывая свои ягодицы. Однако пользователи Сети высмеяли это видео, отметив, что в нем особенно заметно, что Мадонна вставила импланты.