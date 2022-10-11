64-летнюю Мадонну высмеяли за видео с имплантами в ягодицах

64-летняя певица Мадонна не перестает удивлять общественность своими дерзкими образами и необычным поведением. То артистка покажет себя в откровенном наряде, то продемонстрирует поклонникам свои большие ягодицы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вот и сейчас Мадонна снова блеснула своей «пятой точкой». Однако в этот раз она была не обнаженной, а прикрыта обтягивающими черными брюками.

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