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28 минут назад

64-летнюю Мадонну высмеяли за видео с имплантами в ягодицах

WomanHit.ru

64-летняя певица Мадонна не перестает удивлять общественность своими дерзкими образами и необычным поведением. То артистка покажет себя в откровенном наряде, то продемонстрирует поклонникам свои большие ягодицы.

64-летнюю Мадонну высмеяли за видео с имплантами в ягодицах
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вот и сейчас Мадонна снова блеснула своей «пятой точкой». Однако в этот раз она была не обнаженной, а прикрыта обтягивающими черными брюками.

Скриншот

Звезда выложила ролик, где она танцует под музыкальную композицию на улице. Исполнительница надела полосатый свитер и длинный черный пуховик без рукавов, который она постоянно поднимала вверх, тем самым показывая свои ягодицы. Однако пользователи Сети высмеяли это видео, отметив, что в нем особенно заметно, что Мадонна вставила импланты.

Шоу-бизнес,Мадонна,
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