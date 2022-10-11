Сменившего имидж Джонни Деппа сравнили с Леонтьевым

Фанаты заметили, что наряды и головные уборы артиста стали похожи на образы российского исполнителя. Депп носит похожие кепки и рубашки с жилетками. Примерно так же начал одеваться в последние годы и Леонтьев. На пике карьеры аутфиты певца были более эпатажными, однако с возрастом он перешел на более скромные наряды.