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25 минут назад

Сменившего имидж Джонни Деппа сравнили с Леонтьевым

Газета.Ru

Российские поклонники Джонни Деппа заметили сходство актера с певцом Валерием Леонтьевым после смены имиджа. Об этом пишет «Пятый канал».

Сменившего имидж Джонни Деппа сравнили с Леонтьевым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фанаты заметили, что наряды и головные уборы артиста стали похожи на образы российского исполнителя. Депп носит похожие кепки и рубашки с жилетками. Примерно так же начал одеваться в последние годы и Леонтьев. На пике карьеры аутфиты певца были более эпатажными, однако с возрастом он перешел на более скромные наряды.

Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп разочаровал поклонников своим внешним видом. Негативные комментарии к свежим фотографиям актера появились в зарубежных СМИ.

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