Сменившего имидж Джонни Деппа сравнили с Леонтьевым

Российские поклонники Джонни Деппа заметили сходство актера с певцом Валерием Леонтьевым после смены имиджа. Об этом пишет «Пятый канал».
Фанаты заметили, что наряды и головные уборы артиста стали похожи на образы российского исполнителя. Депп носит похожие кепки и рубашки с жилетками. Примерно так же начал одеваться в последние годы и Леонтьев. На пике карьеры аутфиты певца были более эпатажными, однако с возрастом он перешел на более скромные наряды.
Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп разочаровал поклонников своим внешним видом. Негативные комментарии к свежим фотографиям актера появились в зарубежных СМИ.