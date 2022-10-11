Анна Семенович раскрыла секрет своего счастья

«Я счастливый человек! (…) Счастье — это твое внутреннее состояние, оно не зависит от того, есть ли у тебя муж, есть ли кольцо в десять карат… Ты либо счастливый светлячок, либо несчастливый», — заявила артистка.

По мнению Семенович, счастье — это тоже привычка. Его можно добиться, его можно в себе «воспитать и взрастить». Для этого нужно замечать хорошее вокруг, акцентировать внимание на приятном — вкусном кофе с утра, красивом новом платье или свежем макияже, нужно делать себе комплименты, объяснила звезда.