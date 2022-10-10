Валиева примет участие в новогоднем шоу Навки

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях российская фигуристка Камила Валиева примет участие в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады», сообщает официальный сайт компании «Навка Шоу».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В шоу также выступят серебряные призеры Игр-2022 в танцах на льду и олимпийские чемпионы в команде Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Спектакли будут проходить с 24 декабря по 7 января в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Напомним, что с 20 по 25 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию, и пока неизвестно, как Валиева сможет совмещать выступления в шоу и на российском первенстве.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда будет объявлен вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

По словам главы ведомства, решение будет вынесено в октябре.

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.