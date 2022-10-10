Роза Сябитова дала совет содержанкам

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в своем Telegram-канале посоветовала девушкам, которые материально заинтересованы в своем возлюбленном, не выпрашивать ничего у своих избранников.

«Совет один: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут», — процитировала Булгакова Сябитова.

По ее словам, если мужчина поймет, что женщина полностью зависима от него, то перестанет бояться из-за потенциального разрыва и почувствует себя «хозяином». Телеведущая подчеркнула, что такая модель поведения чаще всего приводит к расставанию. Сябитова убеждена, что самостоятельных девушек могут перестать любить, но не перестанут уважать.