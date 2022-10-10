Экс-домработница озвучила претензии к Анастасии Макеевой

Женщине не нравились дополнительные обязанности без оплаты и звонки посреди ночи.

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Бывшая домработница Анастасии Макеевой Илона Айриянц пришла в студию популярного телешоу и рассказала о шести месяцах сотрудничества со звездой театра и кино, после которых помощница решила уволиться. Женщину не устроил целый ряд условий.

По словам Илоны, изначально ее нанимали для присмотра за домашними питомцами актрисы. Айриянц приходила два раза в день, чтобы кормить, выгуливать кошек и собак, а также убирать за ними. Но со временем Макеева стала обращаться с дополнительными просьбами к помощнице: собрать или разобрать чемоданы, навести порядок в гардеробной и т. д. В конце концов Илона даже выполняла работу повара.

«Я не просила сделать мне больше заработную плату, меня волновало количество рабочих часов, - рассказала гостья телешоу «Звезды сошлись». - Мне не нравилось, что мне могли в час ночи позвонить и сказать: «Где мое концертное платье?»». Илона отметила, что является замужней женщиной, и ночные звонки являются вмешательством в личную жизнь. «Меня не устроило то, что я пришла работать на одних условиях, а через какое-то время эти условия стали меняться», - подытожила она.