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32 минуты назад

Экс-домработница Анастасии Макеевой озвучила претензии к бывшей работодательнице

Суть событий

Женщине не нравились дополнительные обязанности без оплаты и звонки посреди ночи.

Экс-домработница озвучила претензии к Анастасии Макеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшая домработница Анастасии Макеевой Илона Айриянц пришла в студию популярного телешоу и рассказала о шести месяцах сотрудничества со звездой театра и кино, после которых помощница решила уволиться. Женщину не устроил целый ряд условий.

По словам Илоны, изначально ее нанимали для присмотра за домашними питомцами актрисы. Айриянц приходила два раза в день, чтобы кормить, выгуливать кошек и собак, а также убирать за ними. Но со временем Макеева стала обращаться с дополнительными просьбами к помощнице: собрать или разобрать чемоданы, навести порядок в гардеробной и т. д. В конце концов Илона даже выполняла работу повара.

«Я не просила сделать мне больше заработную плату, меня волновало количество рабочих часов, - рассказала гостья телешоу «Звезды сошлись». - Мне не нравилось, что мне могли в час ночи позвонить и сказать: «Где мое концертное платье?»». Илона отметила, что является замужней женщиной, и ночные звонки являются вмешательством в личную жизнь. «Меня не устроило то, что я пришла работать на одних условиях, а через какое-то время эти условия стали меняться», - подытожила она.

Сама Анастасия пока никак не отреагировала на упреки бывшей помощницы. Напомним, что она уже не первый год живет в браке с новым мужем – строителем-бизнесменом Романом Мальковым, который ради нее развелся с женщиной, которая родила ему четырех детей.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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