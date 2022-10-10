Разин рассказал о карьере покойного клавишника Афанасьева

Создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о карьере покойного клавишника коллектива Михаила Афанасьева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Это уникальный человек, надежный, которого все в группе «Ласковый май» любили безумно, — поделился Разин.

Продюсер рассказал, что бывший солист «золотого состава» Андрей Гуров также тяжело принял новость о смерти коллеги.

— Гуров пришел в «Ласковый май» в 11 лет. Миша стал его шефом, опекал его, следил за пацаном, чтобы все было хорошо, заменял и маму, и папу. Андрей очень переживает, — отметил Разин.

Также создатель группы рассказал, что в «золотом составе» коллектива Афанасьев сыграл более двух тысяч концертов, его именитые клавиши были куплены в 1988 году у группы Space за пять тысяч рублей.

Разин вспомнил, что те самые клавиши у музыканты были однажды украдены. Это была настоящая трагедия для клавишника, который часами не расставался с тяжелым инструментом.

— Эти знаменитые клавиши украли в городе Нарва, в Эстонии. Залезли в форточку и украли. Я помню Мишину трагедию. Мы ему купили новые, а он все повторял, что те были лучше, — передает слова продюсера Пятый канал.