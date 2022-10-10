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52 минуты назад

Дочь рэпера Птахи заявила, что отец ее сильно избил

Суть событий

Девушка пожалела о том, что решилась на откровенный разговор с папой.

Дочь рэпера Птахи заявила, что отец ее сильно избил
Фото: кадр видеокадр видео

Юная дочь рэпера Птахи Николь сообщила о том, что отец сильно избил ее. При этом девушка не так тяжело переживает из-за телесных травм, сколько от душевного потрясения. По ее словам, папа набросился на нее, когда она решила открыть ему душу – поговорить о личных проблемах.

В своем блоге Николь заявила, что конфликт случился во время прогулки. По ее словам, родитель оттаскал ее за волосы и нанес серию ударов в лицо. Показывать свое фото со следами побоев она не хочет.

«Мне не обидно, что у меня синяки, разбитые губы и вырванные волосы», - заявила она. Сильнее всего она переживает из-за того, что рассчитывала на поддержку, а вместо этого ее «загнобили» ее же «рассказами, повернув их против меня и ударяя по самому больному — в душу».

Как следует из дальнейшего рассказа, Николь решила посвятить отца в проблемные отношения. А папа вместо того, чтобы подставить плечо, сказал ей то, что она и так знает – что ее использовали как игрушку.

«Да, я признаю, мной пользовались, а я не видела, - отметила она. - Но я делилась с ним, чтобы получить поддержку, а получила моральные унижения и давление на самые больные точки».

Николь - старший ребенок Птахи. Рэпер расстался с матерью девочки в тот момент, когда малышке было всего три года.

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