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1 час назад

Виктория Боня опубликовала кадры с пляжа с «загаром альпиниста»

Мослента

Кадры с пляжа с «загаром альпиниста» опубликовала телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда рассказала, что пытается избавиться от неравномерной пигментации на лице, появившейся после восхождения в горы.

Боня опубликовала кадры с пляжа с «загаром альпиниста»
Фото: соцсетисоцсети

Телеведущая сообщила, что загорает на морском побережье с маской на лице, чтобы исправить неравномерный загар. Во время путешествия в Гималаи одна половина лица знаменитости загорела, а вторая осталась белоснежной.

«Загар альпиниста», — написала Боня.

Ранее звезда рассказала, что в горах достаточно пяти-десяти минут, чтобы загореть и даже покраснеть. По ее словам, похожий на неудачный контуринг загар — это одна из издержек восхождения в горы.

«Он возникает из-за отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега», — пояснила знаменитость.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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