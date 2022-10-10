Боня опубликовала кадры с пляжа с «загаром альпиниста»

Кадры с пляжа с «загаром альпиниста» опубликовала телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда рассказала, что пытается избавиться от неравномерной пигментации на лице, появившейся после восхождения в горы.

Фото: соцсети соцсети

Телеведущая сообщила, что загорает на морском побережье с маской на лице, чтобы исправить неравномерный загар. Во время путешествия в Гималаи одна половина лица знаменитости загорела, а вторая осталась белоснежной.

«Загар альпиниста», — написала Боня.

Ранее звезда рассказала, что в горах достаточно пяти-десяти минут, чтобы загореть и даже покраснеть. По ее словам, похожий на неудачный контуринг загар — это одна из издержек восхождения в горы.